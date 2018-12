La Emma Villas Siena alla ricerca di punti con il Vero Volley Monza

Le squadre del campionato maschile di Superlega sono pronte per scendere in campo per la dodicesima giornata del girone di andata. La Emma Villas Siena torna a giocare tra le mura amiche dopo due partite disputate in trasferta. Lo farà nel match che è in programma domenica 16 dicembre a partire dalle ore 18 al PalaEstra contro il Vero Volley Monza: la sfida è sponsored by Renault Italia Concessionaria Pampaloni.

Siena ha 9 punti in classifica e ha conquistato un punto nelle ultime due sfide disputate lontano dal PalaEstra dopo le due vittorie di fila centrate in casa contro Milano e Castellana Grotte. Nella città del Palio arriva Monza, che di punti ne ha 16 e che si trova in sesta posizione di classifica. La squadra di coach Fabio Soli è reduce dalla vittoria al tie break centrata in rimonta a Bari contro Castellana Grotte. Si tratta di un team che sa fare assai bene anche in trasferta, come dimostra anche un altro successo ottenuto lontano dalla Lombardia, al PalaBarton di Perugia, contro la Sir Safety Conad campione d’Italia in carica.

“Monza – commenta il centrale della Emma Villas Siena, Andrea Mattei – è una squadra molto forte e con buonissime individualità, basti pensare al palleggiatore Santiago Orduna e a Viktor Yosifov, solo per citare due giocatori di una rosa che è molto competitiva. Monza è stata la prima squadra che ha sconfitto Perugia in questo campionato di Superlega e fino a questo momento ha dimostrato di saper mettere in campo una buona pallavolo sia in casa che nei match in trasferta. E giocare lontano da casa non è mai semplice per nessuno. Noi vogliamo tornare a fare bene al PalaEstra, dove nelle ultime partite abbiamo offerto un bel gioco riuscendo a conquistare due vittorie e punti importanti per la nostra classifica”.

“In questo campionato non ci sono partite semplici, affrontiamo tutte sfide molto complicate e quella di domani è una gara molto importante – dichiara il vicepresidente della Emma Villas Siena, Guglielmo Ascheri –. Dopo la non bella prestazione a Vibo Valentia dobbiamo assolutamente riuscire a fare punti per non rimanere troppo staccati in classifica e dovremo farlo contro una squadra che fino ad ora ha fatto assai bene. Monza ha vinto a Perugia e sicuramente può ambire ad entrare tra le prime otto formazioni del campionato. Sarà un match complicato ma per noi fondamentale, dovremo stare in campo concentrati e consci che d’ora in avanti ogni partita sarà determinante per il nostro futuro e per il raggiungimento della salvezza. Tra le mura di casa abbiamo sempre fatto bene, con un ottimo sostegno da parte dei tifosi e degli appassionati. Speriamo di poter fornire una buona prestazione con Monza per rimetterci in moto dopo la prova di Vibo Valentia”.

Monza ha portato a casa due punti nella sfida giocata nello scorso week end a Bari ed è adesso in piena lotta per un migliore piazzamento possibile in vista della Coppa Italia. Contro Castellana Grotte il top scorer per i monzesi è stato Oleh Plotnytskyi con 21 punti, Simone Buti ne ha messi a segno 13, Donovan Dzavoronok 10, Stefano Giannotti 9.

Monza è un team capace di fare assai bene anche nei match in trasferta: la conferma è arrivata al PalaBarton di Perugia, quando la formazione di coach Soli è andata a vincere al tie break contro la Sir campione d’Italia. I brianzoli sono secondi in Superlega per numero di ace realizzati (75) e sono primi nei muri (108). Hanno nel proprio roster il giocatore che più di tutti eccelle nella specialità dei muri vincenti: si tratta di Viktor Yosifov, che fin qui ne ha messi a segno 31.

E’ la prima volta che le due società si affrontano. In campo c’è un unico ex, si tratta dello schiacciatore Filippo Vedovotto che ha giocato a Monza nella stagione 2011-2012.

Arbitreranno la gara Sandro La Micela e Rossella Piana. La gara sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports.

Per poter assistere a questa gara è attiva la prevendita nella piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra aprirà sabato 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Aprirà poi domenica 16 dicembre, giorno della gara, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.

La biglietteria del PalaEstra sarà poi aperta per vendere i biglietti per la gara contro Trento (che verrà giocata il 26 dicembre) nei giorni giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 dicembre dalle ore 17 alle 20; e poi lunedì 24 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 e mercoledì 26 dicembre, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley

Tutte le notizie di Siena