Mandata a terra da un'auto, scooterista 18enne cerca testimoni dell'incidente

Una 18enne è stata mandata a terra da un'auto ed è rimasta ferita e ora lancia un appello per capire chi è il pirata della strada. Verso le 7.30 di giovedì 13 dicembre la giovane stava transitando lungo via Fucini col suo scooter quando è avvenuto l'incidente. La 18enne era sulla corsia di destra diretta verso il centro di Empoli, quando sulla corsia di sinistra un'auto nera ha tentato un sorpasso e ha invaso la zona occupata dal motorino.

La giovane è stata toccata dalla macchina nera ed è stata costretta a frenare, anche se poi ha perso il controllo ed è caduta, anche a causa dell'asfalto bagnato. L'auto che ha causato il sinistro è fuggita, mentre la giovane ha riportato ferite sia alla gamba sinistra sia alla mandibola.

Non sono stati chiamati i soccorsi né le forze dell'ordine, ma il padre ha portato la ragazza in ospedale dove le sono stati applicati dodici punti di sutura. Al momento dell'incidente alcuni passanti hanno aiutato la 18enne.

In seguito è scattata la denuncia alla polizia municipale, ma non è stato possibile risalire all'auto che ha causato l'incidente dato che in via Fucini non ci sono telecamere in grado di dare informazioni sullo scontro.

La famiglia della giovane si è rivolta alla stampa e a gonews.it con un appello: "Chi ha causato l'incidente si faccia avanti. Chi ha visto qualcosa ieri alle 7.30 in via Fucini allora è pregato di rivolgersi alla polizia municipale di Empoli in modo tale da fare luce sulla vicenda".

