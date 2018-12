Il manifesto politico di Liberi e Uguali presentato a Castelfranco

In tempi di crisi della politica e scomparsa dei partiti, intesi in senso tradizionale, quali luoghi della discussione e del confronto per la costruzione di un pensiero collettivo, LeU del Valdarno Inferiore presenta il Manifesto Politico e Programmatico con il quale vogliamo aprire il confronto con tutte le forze della

sinistra che intendono presentarsi alle elezioni 2019 nei comuni della nostra zona e per la costruzione di un pensiero unitario verso le elezioni regionali.

Abbiamo lavorato ad un manifesto Unitario per tutto il nostro territorio ed i vari confronti che si terranno, nei prossimi mesi, con le forze politiche, sociale e culturali ed con i singoli cittadini, per le elezioni amministrative del 2019, per ciò che ci riguarda, partiranno da questo manifesto. Chiediamo alle forze politiche interessate al confronto di fare altrettanto perché ormai non è più possibile ridursi all'amministrazione del quotidiano dentro il singolo comune ma pensare al futuro del nostro territorio che, nel bene e nel male, è sempre riuscito ad essere un eccellenza della toscana.

Anche le giunte attuali che si rifanno al centro sinistra hanno perso la spinta propulsiva guidata da un obiettivo comune e, così facendo, la strada non può che aprirsi al vento della destra dentro la spinta populista degli slogan che mirano alla pancia e non alla testa dei cittadini.

Per noi è tempo di tornare a parlare di "distretto" come sistema produttivo, economico, ambientale da rilanciare. E' tempo di trovare la forma migliore per generare risparmio nelle pubbliche amministrazione parlando di gestione di servizi in rete. Diventa prioritario guardare alla pianificazione sovra comunale come elemento fondamentale di sviluppo. La sanità deve essere difesa a tutti i livelli partendo dal bisogno e dall'abbattimento delle liste d'attesa. La Casa e l'integrazione deve tornare ad essere un punto di forza dello sviluppo e non un problema da gestire; tutti i cittadini hanno pari dignità e diritto ad una casa. Il lavoro e la giusta retribuzione va difesa così come la sicurezza dell'ambiente di lavoro e la ricerca delle nuove opportunità.

E' il tempo di rispondere ai populismi e alla destra con le azioni concrete: il radicamento sul territorio e la difesa della Comunità come valore da difendere e vero deterrente contro le varie criminalità e a favore della sicurezza.

Ecco perché LeU ha deciso di ripartire dalla parola che comprende tutto quanto detto: "LA POLITICA". In questa discussione LeU mira a costruire una proposta credibile di governo dei nostri territori nell'interesse più generale del paese.

Occasione per la presentazione del manifesto sarà quella di Giovedì 20 dicembre ore 21,15 presso la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto.

Fonte: LeU Coordinamento del Valdarno Inferiore

