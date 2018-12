Poco meno di un centinaio di persone ha presenziato all'inaugurazione del comitato elettorale per Matteo Franconi in via Roma a Pontedera ha qualche parallela di distanza dal comitato di CasaPound si sono riuniti i rappresentanti politici della Valdera di schienamento fidi corri con Matteo franconi è lo slogan di lancio della corsa per le primarie.

L'altro candidato in gara per la coalizione di centro-sinistra è Eugenio Leone degli Arancioni per Pontedera. Franconi ha ribadito quanto detto per mezzo stampa: inaugura la sede con la tessera ANPI in tasca per rimarcare la netta differenza è l'incompatibilità con i sodali della tartaruga.

Si conclude nel tardo pomeriggio una giornata densamente politica per la città della Vespa Ma come già affermato saranno i prossimi giorni a essere salienti fino all'appuntamento elettorale di maggio.

