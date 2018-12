Investimenti sul litorale, Mazzeo (Pd): "Il Comune di Pisa snobba l'incontro"

"C’è chi, anche in queste ore, sta continuando a raccontare di fantomatici investimenti sul litorale pisano dopo aver promesso opere pubbliche e rivoluzioni dalla sera alla mattina (che, ovviamente, non si vedono neppure lontanamente).

Noi crediamo invece che essere vicino a chi fatica ogni giorno per la sua attività significhi parlare meno e agire di più con fatti concreti. Come, ad esempio, i 324mila euro che come Regione abbiamo stanziato per il rifascimento della spiaggia di Marina di Pisa a seguito dei danni provocati dalla eccezionale ondata di maltempo di ottobre.

Sono soldi che coprono per intero gli interventi necessari e alle amministrazioni locali non sarà chiesto alcun cofinanziamento. A una sola condizione: che i Comuni procedano alla progettazione esecutiva entro gennaio, a bandire le gare entro febbraio e a completare gli interventi prima della prossima stagione estiva.

Non so se il Comune di Pisa stamani fosse troppo impegnato a preparare la festa della Lega, ma certo la sua assenza all'incontro operativo convocato dal presidente Rossi non mi pare un bel segnale. Dato che più volte ha detto di volersi impegnare per il litorale, adesso (grazie alla Regione), ne ha la possibilità. Lasciarsela scappare sarebbe davvero imperdonabile e, soprattutto, inspiegabile per i tanti operatori della zona che meritano di essere messi nelle migliori condizioni per affrontare la prossima stagione".

Così Antonio Mazzeo, consigliere regionale PD, in un post sulla sua pagina Facebook commentando lo stanziamento da parte della Regione di 13 milioni di euro per il rifascimento delle spiagge della costa toscana danneggiate dall'ondata di maltempo dello scorso ottobre.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa