Musica dal vivo e aperitivo per ricordare Duccio Dini

Una serata tra aperitivo e Live music in memoria di Duccio Dini, il 29enne fiorentino che ha perso la vita l’11 giugno scorso, il giorno dopo essere stato investito da un’auto coinvolta in un inseguimento in via Canova. Si terrà domani al Loft Uoll (via Renato Fantoni, 8) dalle 17 a mezzanotte e l’ingresso sarà libero. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze.

“Questa iniziativa ha l’obiettivo di ricordare Duccio Dini con la musica, una delle sue passioni - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro -. Spero che ci siano molte persone e che possano contribuite anche alla raccolta fondi a sostegno dell’associazione che porta il suo nome e che si sta dando tanto da fare per ricordare Duccio”.

“Tra le passioni più grandi di Duccio c’era la musica che ha sempre occupato un ruolo importante nella sua vita - hanno detto gli amici più stretti dell’Associazione Duccio Dini Onlus -, ed è per questo che abbiamo deciso di ricordarlo in una giornata di buona musica in compagnia di tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

Alle 18 ‘Live music’ a cura di Alessandro Cervo con piccolo buffet e prosecco di benvenuto; alle 20 e fino alle 21.30 aperitivo offerto dall’Associazione Duccio Dini Onlus con varietà di piatti freddi e caldi organizzato dagli ‘Amici di Duccio’ e supportato in parte da Mercafir Firenze e Unicoop sezione di Ponte a Greve. Alle 21.30 fino a mezzanotte spazio alla ‘Live music’ a cura dei ‘Last Minute Dirty Band’ a ritmo di ‘Old School Rock’.

Nel corso della serata l’associazione porterà avanti la campagna di raccolta fondi di autofinanziamento ‘Io sono amico di Duccio’ in sostegno della famiglia e in memoria di Duccio.

Durante l’evento sarà possibile ricevere i nuovissimi gadgets dell’associazione tra cui anche le T-shirt.

L’hashtag ufficiale su Instagram e Facebook è #DUCCIOperSEMPRE.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

