Trasferimento neuropsichiatria infantile al Meyer, Marcheschi (Fdi) presenta un' interrogazione

“Ho presentato un’interrogazione sul mancato trasferimento di Neuropsichiatria infantile al Meyer, secondo la direzione di Careggi tale trasferimento, da Villa Ulivella, sarebbe dovuto avvenire nel 2013 ma ad oggi nulla si è mosso. E addirittura, nei giorni scorsi, in Commissione Sanità il direttore del Meyer, confermando l’esigenza di riportare nella cittadella del Meyer la funzione, ha ipotizzato la data del 2021. Per non parlare dei 900.000 euro d’affitto annuale che, secondo la convenzione siglata nel 2009, vengono versati a Villa Ulivella per relativi 6 posti letto di degenza ordinaria e 6 posti in day hospital.

Soldi che, se calcolati per 10 anni, portano ad una cifra enorme -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi- Visto che non mi sembra di essere di fronte ad una corretta ed efficiente gestione della cosa pubblica, nell’interrogazione chiedo alla Giunta quali siano i motivi per cui l’annunciato “imminente trasferimento”, riferito al 2013, non ha ancora avuto luogo; a quanto ammontino le spese che il sistema sanitario regionale abbia dovuto sostenere per questa soluzione transitoria a Villa Ulivella; se, per coprire la necessità di posti letto nel settore in oggetto, in questi anni siano state messe in atto anche altre convenzioni; se il trasferimento presso il Meyer sia ancora previsto; se, negli anni, siano state valutate soluzioni più adeguate ed economiche così da evitare inutili spese”.

