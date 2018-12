Neve e ghiaccio attesi per domenica, si raccomanda cautela

Emesso dalla Sala operativa unificata permanente regionale un codice giallo per neve e ghiaccio per la giornata di domani, domenica 16 dicembre, con validità dalle ore 12 alla mezzanotte. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali.

Domani, domenica 16 dicembre, è in arrivo un peggioramento con precipitazioni diffuse a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna, ma localmente fino a 200-400 metri.

NEVE. Per domani previste nevicate a quote generalmente superiori a 500-600 metri sulle zone centro-settentrionali, ma localmente fino a quote di collina (200-500 metri) nei fondovalle appenninici (Lunigiana, Garfagnana, comune di Sambuca Pistoiese, Mugello e Casentino). Accumuli poco abbondanti in collina e montagna sulle zone settentrionali della regione. Non sono previste nevicate con accumulo sulle pianure.

GHIACCIO. Sempre domani, sulle zone interne, possibile locale presenza di ghiaccio a causa delle precipitazioni nevose previste o a causa della presenza di locali fenomeni di gelicidio anche a quote di pianura (pioggia congelantesi in presenza di temperature al suolo intorno a 0 gradi o inferiori).

Infine, sempre per domani, dal tardo pomeriggio, possibili isolati temporali sull'Arcipelago e le zone meridionali costiere. Occasionali colpi di vento e grandinate.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

