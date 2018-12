Nuova rotatoria d'arte a Ponte a Egola, cambia la viabilità

È stata inaugurata oggi, sabato 15 dicembre, la nuova rotonda di via Gramsci a Ponte a Egola. Cambierà anche la viabilità perché da via Da Vinci si potrà arrivare in via Gramsci, rendendo via Dossetti a doppio senso: "Sarà una porta di ingresso per Ponte a Egola".

Alla presenza dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e di un folto pubblico di pontaegolesi, il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini ha tagliato il nastro di un'opera importante per la frazione, soprattutto perché l'incrocio con via Corridoni e via Dossetti è a metà tra il centro e la zona industriale.

A proposito di industrie, è stata la Conceria La Patrie a investire sulla rotonda. La statua al centro riporta il logo della azienda, che ha finanziato i lavori con 90mila euro. Soddisfatto per la 'presenza' delle concerie Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori, così come l'amministratore unico di La Patrie Leonardo Traversi.

Ceccarelli è rimasto colpito dai lavori: "Sarà una rotonda piccola ma non meno efficace per la sicurezza stradale. In questo caso poi è anche arricchita da una opera d'arte e quindi è stato fatto un buon lavoro". Il sindaco Gabbanini gli ha fatto eco: "Si tratta di un gran lavoro per la nostra viabilità, si potrà 'comunicare' più velocemente. È importante anche aver concluso oggi i lavori per la rete fognaria in questa zona".

