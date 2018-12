Mercoledì 19 Dicembre Pisa Jazz torna al Lumiere per il suo concerto di Natale: sul palco un’affermata big band con un ospite d’eccezione. Lo “Swing Tentet” di Nico Gori, fresco della pubblicazione del disco di standard natalizi in swing “THE TENTET IS COMING TO TOWN” (Saifam, Novembre 2018), presenterà ufficialmente il nuovo cd nel quale il clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori – Miglior Clarinettista Jazz d’Italia secondo i recenti Jazzit Awards – ripropone col suo Nico Gori Swing 10tet non soltanto i classici jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al pubblico europeo, ma anche vere e proprie chicche come “Christmas Island” e “Zat You Santa Claus”. Ad affiancare la big band swing di Nico Gori, una delle trombe soliste italiane più apprezzate nel mondo, quella di Fabrizio Bosso.

Il Nico Gori Swing 10tet, che conta nel proprio organico anche due voci, maschile e femminile, un presentatore e un ballerino, ha all’attivo altri due album (“Dancing Swing Party”, registrato dal vivo a Pisa e uscito nel 2016, e “Swingin’ Hips”, del 2018, che vede ospiti Stefano Bollani e Drusilla Foer) e presenta un repertorio formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny Goodman e Count Basie, nonché brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.

Prestigiose le loro collaborazioni nei concerti dal vivo: da Renzo Arbore – che li ha invitati a Umbria Jazz Speciale Amatrice, al Teatro Lyrick di Assisi, cantando con loro “All Of Me” – a Rossana Casale, ospite speciale nel concerto del giugno 2018 in Piazza dei Cavalieri a Pisa, fino a Fabrizio Bosso, già loro special guest nel concerto del febbraio 2017 al Museo Piaggio. Seppur con un organico ridotto rispetto alla big band classica, gli arrangiamenti, il sound ricercato e la scelta del repertorio sono volti a recuperare quel rapporto tra musica, spettacolo e ballo proprio delle grandi orchestre jazz di quegli anni.



Fabrizio Bosso inizia a suonare la tromba all’età di 5 anni e a 15 si diploma al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Nel 2000 pubblica “Fast Flight”, il primo disco a suo nome. Nel 2002 esce il primo disco degli High Five intitolato “Jazz For More”, al quale seguirà “Jazz Desire” nel 2004, per la prestigiosa Blue Note “Five For Fun”nel 2008 e “Split Kick” per Blue Note Japan nel 2010. Fin dall’inizio della sua carriera Fabrizio può vantare collaborazioni importanti come, fra i tanti, Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Charlie Haden, Carla Bley.Con la Blue Note, pubblica nel 2007 uno dei suoi dischi più importanti, “You’ve Changed”, in quartetto e 13 archi magistralmente arrangiati da Paolo Silvestri, con alcuni ospiti come Stefano Di Battista, Bebo Ferra, Dianne Reeves e Sergio Cammariere, al quale deve l’ingresso nel mondo del pop e la sua prima apparizione al Festival di Sanremo. Sempre con la storica etichetta Blue Note, pubblica anche “Sol”, primo disco della formazione Latin Mood, nata nel 2006 e che condivide con Javier Girotto. Seguirà poi nel 2012 “Vamos”, pubblicato con la Schema Records. Era sempre di Schema Records anche “Handful Of Soul”, ancora con gli High Five, che consacrerà al successo Mario Biondi. Nel 2010 pubblica “Spiritual”, con Alberto Marsico e Alessandro Minetto con cui pubblicherà anche “Purple”nel 2013, per la Verve/Universal. Nel 2011, un altro punto di svolta: la registrazione, presso gli Air Studios di Londra, dell’album “Enchantment- L’incantesimo Di Nino Rota” con la London Symphony Orchestra e la ritmica di Claudio Filippini, Rosario Bonaccorso e Lorenzo Tucci. Gli arrangiamenti e la direzione sono di Stefano Fonzi. A un anno di distanza, esce il disco “Face To Face”, per Abeat Record, in duo con il fisarmonicista Luciano Biondini. Nel frattempo, molte sono le partecipazioni a Festival prestigiosi, in Italia e all’estero. In particolare, raggiunge una grande popolarità in Giappone, dove torna sistematicamente con i suoi progetti. Negli anni, partecipa ancora a Sanremo, sia con Sergio Cammariere che con Simona Molinari, Raphael Gualazzi e Nina Zilli. Molte sono le collaborazioni cross over (come “Uomini in Frac” dedicato a Domenico Modugno e “Memorie di Adriano”, dedicato al repertorio di Celentano) e anche interdisciplinari con “Il Sorpasso”, sonorizzazione dal vivo di un montaggio di immagini tratte dal capolavoro di Dino Risi , o “Shadows”, un omaggio a Chet Baker con Julian Oliver Mazzariello al piano e Massimo Popolizio voce recitante. Non mancano le partecipazioni di Fabrizio Bosso come solista, insieme a grandi direttori d’orchestra come Wayne Marshall o Maria Schneider, e nella rivisitazione della Bohème dal titolo “Mimì è una civetta”, ad opera di Alessandro Cosentino e nata da un’idea di Cristina Mazzavillani Muti. Alla fine del 2014, esce l’atteso duo con Julian Oliver Mazzariello “Tandem” (con ospiti Fiorella Mannoia e Fabio Concato) e nella primavera 2015 pubblica “Duke” (entrambi per Verve/Universal), dedicato a Duke Ellington, con il suo nuovo quartetto composto da Julian Oliver Mazzariello, Luca Alemanno e Nicola Angelucci e una sezione di sei fiati. Gli arrangiamenti e la direzione sono affidati al magistrale Paolo Silvestri. A Maggio 2016, sull’onda dell’incontro in occasione di Tandem e poi del progetto live “Canzoni”, esce il disco con Julian Oliver Mazzariello e Fabio Concato, “Non Smetto Di Ascoltarti”, pubblicato da Warner Music.

LINE UP

Nico Gori: leader, arrangements, clarinet

Michela Lombardi: vocals

Piero Frassi: piano

Nino “Swing” Pellegrini: doublebass

Vladimiro Carboni: drums

Mattia Donati: guitar & vocals

Tommaso Iacoviello: trumpet

Renzo Cristiano Telloli: alto sax

Moraldo Marcheschi: tenor sax

Silvio Bernardi: trombone

Iacopo Escodamè Crudeli: speaker & vocals

Special Guest: Fabrizio Bosso: lead trumpet

BIGLIETTI

Il concerto si terrà mercoledì 19 Dicembre al Cinema Lumiere di Pisa. L’inizio del concerto è previsto per le 21:30, il costo del biglietto va dai 10 ai 12 euro oltre i diritti di prevendita. Le prevendite sono disponibili sul circuito TicketOne.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa