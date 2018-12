Savino Del Bene seconda in classifica chiede ancora uno sforzo contro Cuneo

La Savino Del Bene Scandicci, vincendo contro l'Imoco Volley Conegliano, ha messo in fila il suo sesto successo consecutivo e agganciato la seconda posizione in classifica, piazzandosi alle spalle della Igor Gorgonzola Novara, attuale capolista della Samsung Volley Cup A1. Per la decima giornata del massimo campionato italiano, in programma per questo week end, la formazione di coach Parisi dovrà dunque dare continuità ai suoi risultati nel match in casa della Bosca San Bernardo Cuneo in programma domenica alle ore 17.00.

EX E PRECEDENTI – La partita del Pala Ubi Banca di Cuneo sarà un'occasione per la Savino Del Bene di ritrovare Aurea Cruz, Sara Menghi, Jole Ruzzini e Giulia Mancini, tutte passate da Scandicci nelle stagioni precedenti. Nelle fila della formazione scandiccese milita invece Federica Mastrodicasa, che ha indossato la maglia piemontese nella passata stagione. Tante le ex, zero invece i precedenti ufficiali tra le due squadre, che però si sono affrontate lo scorso 25 ottobre, nell'ultima amichevole precampionato della Savino Del Bene, con la squadra di Parisi che vinse 3-0 tra le mura amiche.

LE PAROLE DI COACH CARLO PARISI: “Non è una partita da sottovalutare specialmente dopo una gara come quella che abbiamo vinto con Conegliano e necessario assolutamente resettare e ripartire. Per vincere bisogna giocare una buona gara. Sembrano frasi scontate, ma in realtà poi bisogna avere la capacità di entrare in palestra e dimenticare quello che è successo. Dobbiamo approfittare di questo momento di serenità per continuare a lavorare. La partita loro la giocheranno. È ovvio che se c'è differenza tra la due squadre ed una è più forte, allora se questa squadra gioca bene è destinata a vincere. Da loro non è semplicissimo giocare, anche perchè hanno un palazzetto molto grande. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie fisiche e mentali per giocare bene la partita”

LE AVVERSARIE – Cuneo è reduce da una sconfitta per 3-1 arrivata sul campo della Lardini Filottrano. La formazione piemontese, neo promossa in A1 grazie all'acquisizione del titolo sportivo della River Volley, in questa stagione ha conquistato fin'ora 8 punti e attualmente si trova al quartultimo posto in classifica. Coach Pistola contro la Savino Del Bene dovrebbe schierare il 6+1 composto da Francesca Bosio al palleggio in diagonale con Lise Van Hecke. In banda giocheranno invece Aurea Cruz e Wilma Salas. Al centro invece agirà il tandem Zambelli-Mancini, con il libero che sarà Jole Ruzzini.

IN TV – La partita fra Bosca San Bernardo Cuneo e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV (www.lvftv.com), la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La partita sarà inoltre trasmessa in differita da Tele Iride, giovedì alle 22.00 e venerdì alle 17.15.

Fonte: Ufficio stampa

