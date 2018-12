Serata natalizia con l'Associazione culturale 'Camerata de' Bardi'

Venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 21.15, presso l'Oratorio della Compagnia, difronte alla Pieve dei SS. Pietro e Paolo, a San Piero a Sieve, il Trio strumentale dell'Associazione culturale 'Camerata de' Bardi' sarà impegnato nella serata natalizia titolata 'Musici all'Opera'.

Protagonisti dell'esibizione saranno Eugenio Milazzo al pianoforte, Roberta e Sabrina Malavolti Landi, rispettivamente al violino e al clarinetto/clarinetto basso.

La serata, organizzata dalla Pro Loco sanpierina, porta in scena il Romanticismo e il Verismo musicale italiani ed europei. Il trio eseguirà, infatti, le più note pagine del repertorio strumentale operistico, dall'800 al '900, calandosi in quelle atmosfere di fin de siècle, tra il Decadentismo e la Belle époque, tra la nostalgia per quel positivo slancio vitale romantico ormai in declino e l'avanzare delle nuove avanguardie, del gusto esotico, tra quella malinconia, quel dolore, quella disperazione e l'ostentata felice apparenza dei movimenti secessionisti che ci porteranno al primo conflitto mondiale.

Le mura dell'antico ospedale del borgo sanpierino risuoneranno delle melodie del cigno di Busseto, Giuseppe Verdi, del siciliano Vincenzo Bellini, dei toscani Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, del partenopeo Ruggero Leoncavallo, dei francesi George Bizet e Camille Saint-Saëns, dell'austriaco Franz Léhar, re del genere dell'operetta, tanto in auge nella Vienna bene. Madama Butterfly, Manon Lescaut, Tosca, Cavalleria rusticana, L'amico Fritz, Norma, La traviata, Carmen e La vedova allegra sono solo alcuni dei titoli scelti per la serata sanpierina. L'ingresso è libero.

Fonte: Associazione culturale 'Camerata de' Bardi'

