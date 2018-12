Sradica macchina cambiamonete dal bar, arrestato. In fuga due complici

Durante la notte appena trascorsa, a Calambrone di Pisa, i militari del Norm dei carabinieri hanno arrestato un italiano di etnia Rom di 18 anni per furto. Il giovane è stato nottetempo sorpreso di fronte a un bar del posto, mentre stava portando via una macchina cambia monete insieme a due soggetti, che sono riusciti a scappare. Il giovane è stato fermato e perquisito, con sé oltre alla macchina cambiamonete ancora integra, già sdradicata e caricata in auto, anche la somma di 150 euro, asportata dal fondo cassa del locale. Dopo le formalità di rito, il giovane arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di via Guido da Pisa, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi.

