Nuovo supermercato a Monsummano: gestione a maggioranza femminile

Taglio del nastro oggi, sabato 15 dicembre per un nuovo Punto Simply a Monsummano Terme, in via Francesca Nord, 556. Il negozio sarà gestito da Sara Franzone, che conterà su una squadra a maggioranza femminile composta da quattro dipendenti. Il punto vendita si estende su una superficie di 250 mq e fa parte della rete di vendita di Etruria Retail, cooperativa senese master franchisee del Gruppo Auchan Retail.

Info utili. Il Punto Simply di Monsummano Terme si trova in via Francesca Nord, 556 ed è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 20 e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20. Per informazioni, è possibile contattare anche il numero 0572-508489.

Tutte le notizie di Monsummano Terme