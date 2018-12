Tributi pubblici e molto altro nel Consiglio comunale a Firenze

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Andrea Ceccarelli, è convocato per lunedì 17 dicembre alle ore 9, con prosecuzione pomeridiana e serale, nel Salone dei Duecento. I consiglieri sono chiamati al dibattito ed all'approvazione delle prime otto delibere collegate al bilancio di previsione 2019. Per il bilancio di previsione sono state programmate due sedute per giovedì 20 e venerdì 21 dicembre.

La seduta di lunedì 17 dicembre sarà aperta dalla delibera dei consiglieri Tommaso Grassi, Donella Verdi e Giacomo Trombi (Frs) su “Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche – 3”. Delibera dell'assessore Giovanni Bettarini su “Adozione piano di recupero AT 08.04 ex Manifattura Tabacchi con contestuale variante al Regolamento Urbanistico. Adozione rapporto ambientale e sintesi non tecnica”.

Quattro delibere dell'assessore Lorenzo Perra su “Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale del COSAP”; “Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2019 - Determinazione della ripartizione del carico tariffario fra le utenze domestiche e non domestiche, dei coefficienti e delle tariffe unitarie - Definizione delle rate di acconto e saldo del tributo”; “Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica del Regolamento comunale”; “Imposta Municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2019”. Delibera dell'assessora Alessia Bettini su “Concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Approvazione Piano Economico Finanziario per l’anno 2019 e tariffa di riferimento anno 2019 (TARI)”. Delibera dell'assessore Lorenzo Perra su “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione”.

Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa pranzo, prima di continuare il dibattito sulle delibere, verrà dedicata un'ora al question time. Questi gli argomenti: Tariffe dell'acqua senza aumenti fino al 2024. Sugli esiti e prospettive delle aziende INSO S.p.a. e SOF S.p.a. a seguito della mobilitazione dei lavoratori e delle posizioni del Governo. Aeroporto Vespucci e le dichiarazioni del Ministro Toninelli per “fare un Piano nazionale degli aeroporti”. Centro Caritas viale Corsica. Tramvia con o senza le penali?. Busitalia in viale dei Cadorna, una necessità o un rischio per la salute pubblica?. Applicazione del Regolamento Beni Comuni. Lavoratori Se.Gi: che sta succedendo?. Deposito BusItalia di viale Cadorna. Se.Gi e le tre mensilità ancora non ricevute dai lavoratori. Notte di capodanno. Sicurezza delle scuole Torrigiani e Marconi. Artisti di strada. Che fine hanno fatto i controlli dopo la nostra interrogazione?. Rifiuti e foto trappole. Aeroporto dentro casa a tutti i costi. Prevista anche la mezz'ora dedicata alle domande d'attualità ed alle comunicazioni dei consiglieri e la comunicazione del consigliere Francesco Torselli (FdI) a norma dell'art. 43 del Regolamento del Consiglio comunale, sull'attuazione della mozione n. 1354/2017 approvata il 25.9.2017. (s.spa.)

Il programma completo dei lavori a questo link:

https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-12/2018-12-17%20-%20ordine.pdf

Diretta sul canale youtube

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze