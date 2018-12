Arte contemporanea, premio prestigioso a Salerno per il castellano Massimo Bramandi

Ennesimo successo per l’artista contemporaneo Massimo Bramandi, che parte ancora una volta alla conquista di Salerno dove vince il Premio “Prince Art Gallery Award 2018” Per la continua sperimentazione artistica e l’elevata competenza tecnica.

La cerimonia si è svolta nel Teatro Angusteo di Salerno, dove Bramandi riceve l’ambitissimo Premio “Prince Art Gallery Award 2018” direttamente da Armando Principe, presidente della Prince Art Group, Veronica Nicoli, Art Curator e presidentessa dell’associazione ArtetrA, e Bruno Mariano, in arte Pigroman.

Le dichiarazioni dell’Artista: “Sono davvero orgoglioso e ringrazio Veronica Nicoli, per l’organizzazione dello splendido evento che ha portato a Salerno un’equipe di critici internazionali ed esperti quali Jean Blachaert, Rosario Sprovieri, Luca Cantore D’Amore, Vart Mesrobian, Robert De Tanios, Gonzalo Madeira, Bruno Perpetuo, Giovanni Sciola, Serena Bucalo e Marco Brunella.”

Tantissime le novità per il 2019, fra cui una mostra Personale a Firenze curata dal noto critico d’arte, il Professor Vittorio Sgarbi, e una mostra Personale a Milano curata da uno dei più grandi critici d’arte internazionali di cui presto sveleremo il nome. Tante le nuove tappe che vedranno l’arte di Bramandi alla conquista di nuove città in tutto il mondo e numerosi saranno i progetti in programma per il nuovo anno.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino