Cicarelli assolto, soddisfazione del PSI per l'ex sindaco di Ponsacco

I socialisti della Valdera esprimono grande soddisfazione per l'assoluzione dell'ex sindaco di Ponsacco Alessandro Cicarelli. Si conclude così una spiacevole vicenda per l'ultimo sindaco eletto dal Partito Socialista Italiano che ha lasciato a Ponsacco un vivo esempio di buona amministrazione e che, ingiustamente, si trovava a dover subire accuse prive di fondamento. Con i suoi tempi spesso troppo lunghi, la Magistratura ha accertato che Alessandro Cicarelli non aveva responsabilità né tanto meno aveva commesso reati. I compagni socialisti si stringono a lui e riconoscono che almeno stavolta giustizia è stata fatta.

