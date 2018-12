Consorzio Agrario di Siena, mostra fotografica per i 117 anni

Una storia in mostra di cultura rurale legata indissolubilmente a Siena e alla sua campagna raccontate attraverso scatti fotografici ricchi di fascino. E’ “Una storia al servizio dell’agricoltura”, l’esposizione di foto che per la prima volta racconta 117 anni di storia del Consorzio Agrario di Siena. La mostra, realizzata con le istantanee dell’archivio del Consorzio, è aperta al pubblico, sarà visitabile fino all’Epifania al primo piano del palazzo storico di via Pianigiani 9 a Siena. Insieme alle fotografie uno showroom per i regali di Natale.

Un’occasione unica per tutti i visitatori che potranno “perdersi” in oltre un secolo di storia del Consorzio Agrario di Siena cogliendo l’occasione per fare qualche regalo ai propri cari.

Fonte: Ufficio stampa

