Nella serata di ieri, sabato 15 dicembre, i carabinieri di Galuzzo hanno arrestato un 23enne, in quanto responsabile del reato di evasione. L' arrestato, sorpreso a circa 500 metri dalla propria abitazione, si trovava agli arresti domiciliari in quanto tratto precedentemente in arresto per il reato di furto in abitazione.

