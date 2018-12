Alle 23 di ieri (sabato 15 dicembre 2018), i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Via dell’Arno a Girone (Fiesole) per via dell’incendio da parte di ignoti di un furgone lì parcheggiato. Le fiamme, che hanno danneggiato parzialmente il mezzo, sono state spente dai vigili del fuoco di Firenze. Nessun ferito, indagini in corso perché non si esclude il dolo.

