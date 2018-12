'Giorni della Vigilia' all'Archeodromo di Poggibonsi

All’Archeodromo sono i “Giorni della Vigilia”. Si svolge domani, domenica 16 dicembre, un nuovo evento al villaggio carolingio sulla collina di Poggio Imperiale. Un pomeriggio nell’altomedioevo con iniziative che inizieranno alle 14 e proseguiranno fino alle 17 con visite guidate in programma per le 15 e le 16.

L’evento “Giorni della Vigilia”

E' domenica e il villaggio di IX secolo si prepara al Natale... Il signore, dopo la consueta campagna di guerra con re Carlo, ha da poco fatto ritorno ai suoi possedimenti e la vita nel villaggio prosegue tranquilla. Il falegname Johannes ed il fabbro Bledo riparano e costruiscono nuovi attrezzi, il dominus Razo riscuote canoni, Garipaldo sforna focacce e tutti lavorano duramente in attesa della visita di un ospite importante, Ansipertu, il monetiere, che in viaggio verso la zecca di Lucca, ha deciso di trascorrere qualche giorno con Razo e la sua famiglia.

