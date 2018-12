Inaugurata la Piazzetta del Campino 'rinnovata' a San Miniato Basso

Oggi, domenica 16 dicembre, è stata inaugurata dopo mesi di lavori la Piazzetta del Campino a San Miniato Basso. Presenti il sindaco Vittorio Gabbanini e l'assessore Marzia Fattori, oltre al presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che a San Miniato Basso ha trascorso i primi anni di vita.

Oltre al sindaco, alla cerimonia hanno portato la loro testimonianza Mario Maltinti, storico presidente della Folgore Pallavolo per un lungo periodo, e Riccardo Taddei, presidente attuale, insieme ai loro giovani atleti.

"La loro determinazione e il loro entusiasmo ci ha dato la spinta per portare a termine, nonostante le difficoltà, quest’opera fondamentale per la cittadinanza, per i commercianti e per i fedeli che frequentano le due chiese della Parrocchia dei Santi Martino e Stefano. Un’area dove incontrarsi e perpetuare lo spirito di altruismo che influì positivamente nella vita di tanti giovani e delle loro famiglie" ha scritto il sindaco su Facebook.

