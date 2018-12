La Fiorentina batte l'Empoli 3-1, prima sconfitta di Iachini sulla panchina azzurra

LA GARA La prima sconfitta di Iachini sulla panchina dell'Empoli arriva proprio contro la Fiorentina, nel derby del Franchi. L'Empoli, che era passata in vantaggio grazie al gol di Krunic in avvio, esce dal campo con un sonoro 3-1 che rilancia gli uomini di Pioli e interrompe la striscia positiva di quattro gare per gli azzurri. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

FIORENTINA-EMPOLI 3-1

Marcatori: 23' pt. Krunic; 40' pt. Mirallas; 14' st. Simeone, 32' st. Dabo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hugo, Biraghi (45+2' st. Hancko); Gerson, Norgaard (28' st. Eysseric), Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas (28' st. Dabo) A disp. Dragowski, Brancolini, Laurini, Olivera, Pjaca, Sottil, Thereau, Vlahovic All. Stefano Pioli

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traore (25' st. Zajc), Bennacer (7' st. Capezzi), Krunic, Antonelli (25' st. Untersee); La Gumina, Caputo A disp. Acquah, Brighi, Fulignati, Mraz, Rasmussen, Rodriguez, Terracciano, Ucan All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Signor Giacomelli di Trieste

Note: Recupero: 2' pt., 5' st.; Ammoniti: Benassi (F), Krunic (E), Gerson (F)

Tutte le notizie di Empoli F.C.