Natale, la giunta Giurlani ai pesciatini: "Scegliete Pescia per gli acquisti"

Arriva dalla giunta guidata da Oreste Giurlani un invito a tutti i pesciatini a scegliere Pescia e gli esercizi commerciali del territorio per gli acquisti di Natale, che entrano nella fase finale e più frenetica.

“Senza voler giudicare nessuno e rispettando ogni scelta- spiegano Oreste Giurlani, Guja Guidi, Fabio Bellandi, Annalena Gliori, Fiorella Grossi e Aldo Morelli- ci permettiamo di dare una precisa indicazione a tutti quelli che stanno effettuando gli ultimi acquisti per il Natale. Il nostro territorio offre, sotto l’aspetto commerciale, tutte le migliori opportunità e quindi crediamo che comprare a Pescia sia determinante per tante attività, tanti posti di lavoro e il futuro del nostro sistema economico e sociale. Questo vale per questo periodo e in generale per tutti i mesi dell’anno”.

Fra l’altro la valorizzazione della rete tradizionale del commercio, la concorrenza leale che spesso qualche società di commercio online disattende, la tipicità dei prodotti sono stati al centro di un convegno organizzato in questi giorni a Pistoia dalla Confcommercio per discutere la nuova legge regionale sul commercio, al quale ha partecipato l’assessore allo sviluppo economico di Pescia Annalena Gliori.

“Anche in relazione ai dettami di questa recentissima normativa, che comunque avevamo anticipato nel nostro programma elettorale che ha avuto così tanti consensi dai cittadini – commentano Oreste Giurlani e Annalena Gliori – la nostra azione amministrativa andrà in questa direzione, perché crediamo nel valore del territorio anche per quanto riguarda la rete di produzione e commerciale”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pescia