Pielle Livorno, vittoria a Montale e quinto posto agganciato

La Pielle Livorno espugna il campo dell’Axa Montale e agguanta la Bama Altopascio al quinto posto: 57-70 il punteggio a favore dei ragazzi di coach Andrea Da Prato, al termine di una gara stradominata nella prima metà (7-25 e 21-23 i parziali) e custodita nella ripresa, nonostante la riscossa dei padroni di casa bravi a ricucire fino al -8. A questo punto la freddezza di Filippo Creati dalla lunetta (miglior prestazione stagionale con 9 punti in 22 minuti e tanta difesa…) e una tripla di Bob Bertolini (per lui anche 12 rimbalzi) mettono il timbro su una trasferta mai semplice da risolvere e che proietta la Pielle sul derby di domenica prossima contro la Libertas Liburnia con grandissimo entusiasmo. Ennesima partita di spessore per Luca Benini, incontenibile nelle prime due frazioni spalle e fronte a canestro (21 punti e 11 rimbalzi), spalleggiato dal capitano Francesco Burgalassi, anche lui protagonista di un sabato sera alla resa dei conti più che positivo.

Axa Montale – PIELLE LIVORNO: 57-70

PIELLE: Creati 9, Di Sacco ne, Burgalassi 18, Malvone 3, Navicelli 5, Bertolini 7, Dell’Agnello 7, Marrucci, Benin. All. Da Prato, Fini.

Parziali: 7-25, 21-43 (14-18), 41-53 (20-10), 57-70 (16-17)

Fonte: Ufficio stampa

