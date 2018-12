Pista di atletica, Pistoia ottiene mutuo da 820mila euro per i lavori

Il Comune di Pistoia ha ottenuto un mutuo a tasso zero da 820mila euro per il rifacimento del campo scuola grazie al progetto presentato nell’ambito del bando “Sport missione Comune 2018”.

Un decisivo passo in avanti per la realizzazione dell’opera, il cui inizio è previsto nel corso del 2019. La pista di atletica di via dello Stadio potrà quindi essere completamente rinnovata a vent’anni di distanza dall’ultimo consistente intervento.

«Una riqualificazione necessaria e importante per la città – dice il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi – che permetterà di rimettere a nuovo il campo scuola, utilizzato anche da moltissimi studenti. La buona notizia della concessione del mutuo, ricevuta negli scorsi giorni, è frutto del lavoro di progettazione che siamo riusciti a realizzare. Il caso del campo scuola è un chiaro esempio dello sforzo che stiamo portando avanti sulla difficile condizione che da anni contraddistingue gli impianti sportivi pistoiesi. Un lavoro che non è di immediata evidenza ma che è sicuramente efficace e concreto».

L’amministrazione comunale, attraverso la presentazione di un progetto realizzato dai tecnici del Comune, ha richiesto – e ottenuto – dall’Istituto per il credito sportivo il mutuo a tasso zero in 15 anni a copertura dell’intero intervento, che nel dettaglio prevede la rimozione del fondo esistente e di tutte le pedane, con il conseguente rifacimento complessivo della pista di atletica e la ricostruzione delle zone rovinate dalle radici e usurate dal tempo. Tutte le aree destinate alle varie discipline saranno realizzate nel rispetto dei regolamenti federali. Verrà inoltre ripristinato il muro lungo via dello Stadio, per una lunghezza di circa cento metri, saranno riqualificate le aree verdi interne all’impianto e verranno acquistate le attrezzature sportive necessarie agli allenamenti e alle gare.

I professionisti dell’ufficio impiantistica del Comune sono già al lavoro sul progetto esecutivo, a cui, una volta approvato, seguirà la gara per appaltare l’opera.

«Una nuova vita del campo scuola – dice l’ assessore allo sport Gabriele Magni – sta per iniziare. Sarà una pista di qualità e la presenza di tutte le discipline dell’atletica consentirà di usare l’impianto sia per allenamenti di alto livello che per competizioni nazionali. Far tornare viva sul territorio la disciplina regina di tutti gli sport è stato il motivo che ha indirizzato l’amministrazione a realizzare un così importante intervento di ristrutturazione».

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

