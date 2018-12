Rapinano un alimentari con lo spray urticante, indagini a Fiesole

I carabinieri indagano per una rapina a Fiesole, avvenuta alle 21.30 di ieri (sabato 15 dicembre) in via dei Giunchi. Due sconosciuti col passamontagna sono entrati in un negozio di generi alimentari gestito da un cittadino cinese e, dopo aver spruzzato sul viso dell'uomo uno spray urticante, hanno rubato 200 euro custoditi all’interno del registratore di cassa. I rapinatori si sono dileguati a bordo di un’autovettura di colore nero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze.

