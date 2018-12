Riccardo Pucci confermato segretario generale di Cisl Funzione Pubblica Siena

Riccardo Pucci è stato confermato all'unanimità segretario generale di Cisl Funzione Pubblica Siena. E’ questo il risultato del congresso che si è svolto presso la sede provinciale dell’organizzazione sindacale.

Pucci, che svolgerà il suo incarico per i prossimi 4 anni, sarà affiancato da una segreteria composta da Cecilia Segantini per la sanità, Giancarlo Timitilli per gli enti locali e Rosanna Lagioia per il coordinamento donne.

"Il congresso si è svolto all’insegna di una grande partecipazione dei delegati – commenta Pucci -. Ringrazio tutti i colleghi per l’impegno che profondono negli enti del territorio senese. E’ attraverso il loro lavoro giornaliero, la loro professionalità e disponibilità all'ascolto che fanno sentire la Cisl vicino ai lavoratori. Per noi la condivisione e lo sviluppo attraverso il sindacato di prossimità, sono obiettivi primari del nostro impegno".

Fonte: Ufficio stampa

