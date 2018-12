Scandicci, arrivano tre nuovi acquisti: c'è anche Ballardini jr.

Lo Scandicci comunica di aver acquistato tre giocatori per la Prima Squadra. Si tratta di Leandro Campagna, attaccante classe '94 ex Arezzo (con alle spalle diversi campionati professionistici); Elia Ballardini, centrocampista classe '91 ex Forlì; e Dario Manzani, centrocampista classe '98 che ritorna allo Scandicci dopo l'esperienza al Firenze Ovest.

"Sono giocatori importanti, che dimostrano come lo Scandicci voglia far bene. C'è la volontà da parte della presidenza e di tutti noi sul campo di mantenere la categoria ed essere sempre più competitivi", sottolinea il tecnico dello Scandicci, Claudio Davitti. "Sono tutti profili importanti. Campagna è una prima o una seconda punta, sa andare in profondità, è tecnico e ha una gran gamba. Ballardini è un centrocampista duttile, di esperienza. Ha anche vinto il campionato di Serie D con il Ravenna due anni fa. È ottimo in fase di rottura, fa volume in mezzo al campo. E ha giocato anche esterno. Manzani, invece, ha già fatto la Serie D qui a Scandicci: è un centrocampista di corsa, sono convinto che ci sarà molto utile".

Fonte: Ufficio stampa

