I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in Via dei Cavalieri per il recupero della salma di un uomo deceduto, presumibilmente scomparso diversi giorni fa. A causa della corporatura robusta dell'uomo e degli spazi stretti lungo le scale, la squadra ha recuperato il corpo dell'uomo, che si trovava al 4°piano, con l'ausilio dell'autoscala. Sul posto personale del 118 e Polizia Municipale.

