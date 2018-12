Bianciardi e Mazzola lanciano il Tuttocuoio, ma Ghiviborgo sempre primo

Il Tuttocuoio torna alla vittoria dopo un pari e una sconfitta ma rimane secondo in campionato. Nella giornata numero diciotto del campionato di Serie D girone E i ragazzi di Masini liquidano il Bastia con un netto due a zero, mentre i primi in classifica del Ghivizzano Borgo a Mozzano stendono col medesimo risultato il San Donato Tavarnelle e rimangono in vetta. Terzo il Ponsacco, reduce dal quattro a uno al Real Forte Querceta.

Per il Tuttocuoio nel primo tempo è Bianciardi ad aprire il fuoco, a voler citare il suo illustre omonimo: al 12' la squadra di Ponte a Egola è già avanti. Nella ripresa molte occasioni ma ci pensa un altro giocatore dal cognome illustre, vale a dire Luca Mazzola, a timbrare il raddoppio a un quarto d'ora dalla fine.

Tutte le notizie di Calcio