Perde il controllo dell'auto e finisce contro una farmacia

Per cause ancora da decifrare, con l'auto è finito contro una farmacia e poi è finito all'ospedale. A Vicopisano alle 4 del mattino di oggi, domenica 16 dicembre, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del mezzo in una via del centro e ha causato un incidente nel quale è rimasto ferito. Il pilota dell'auto si è schiantato contro l'ingresso di una farmacia in via XX Settembre e ha sfondato l'ingresso. Sul posto sono arrivati i carabinieri e anche i vigili del fuoco di Cascina, per estrarre dalla vettura la persona ferita. I sanitari inviati dal 118 hanno poi preso in carico il conducente per portarlo all'ospedale.

Tutte le notizie di Vicopisano