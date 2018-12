Il 24 e il 31 dicembre modifiche orari farmacie comunali e private

Modifiche alle chiusure delle farmacie comunali e delle farmacie private di Scandicci nelle date 24 e 31 dicembre 2018. Nella vigilia di Natale effettueranno chiusura anticipata alle 19 le farmacie Iacarelli di piazza Matteotti e Bertolani di via del Botteghino. Per l'ultimo dell'anno, invece, faranno chiusura anticipata alle 13 le farmacie comunali numero 1 (via Donizetti 16), 2 (via Giotto 65b), 5 (via Baccio da Montelupo 14a/b), 6 (via Pisana 174) e 8 (via Pace Mondiale 84/86), alle 17 la Iacarelli, alle 18 le farmacie comunali numero 4 (via Aleardi 2) e 7 (via Monti 18), e le private di San Giusto, Le Bagnese, la Bertolani, la farmacia del Ponte e la farmacia del Viottolone. Come di consueto la farmacia comunale 3 di via Donizetti (angolo via Rialdoli) farà il servizio 24 ore

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

