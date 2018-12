La polizia ha dovuto sedare una lite tra un 37enne romeno in bicicletta e l'autista di un bus Ataf a Firenze. Il motivo del contendere? Gli schizzi di una pozzanghera presa dal mezzo pesante avrebbe contribuito alla caduta dell'uomo sulla due ruote. Quest'ultimo, per tutta risposta, si è parato di fronte al bus pretendendo che l'autista scendesse. L'autista ha chiamato la polizia e in breve tempo tutto è stato riportato alla calma.

