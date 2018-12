Commercio nel centro storico di Castelfranco, 50mila euro per agevolazioni

Una scossa per il rilancio del commercio nel centro storico di Castelfranco che passa per un investimento di 50.000 euro da parte dell’amministrazione comunale per attrarre nuove attività. Una cifra importante, tra le più alte messe a disposizione in provincia di Pisa per questo tipo di operazione, che il Comune intende impiegare su diversi fronti allo scopo appunto di far tornare appetibile il centro storico per ogni tipo di attività. Non a caso oggi (martedì) l’assessore allo sviluppo economico Giulio Nardinelli ha convocato associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, ordini professionali e associazioni, proprio per illustrare la finalità del progetto.

“Vogliamo rivitalizzare e riqualificare il nostro centro storico – spiega l’assessore Nardinelli – attraverso una azione incisiva che dia davvero una scossa. Incentivi per chi apre nuove attività, attraverso ad esempio agevolazioni fiscali, ma anche per i proprietari dei fondi attraverso una calmierazione delle locazioni per uso commerciale e abitativo la cui concessione comporterà anche per loro riduzioni dei tributi locali”. Gli incentivi messi a disposizione dal Comune serviranno quindi sia l’apertura di nuove attività commerciali ma anche per quelle esistenti. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, le agevolazioni ed il sostegno economico sono rivolti a “imprenditori e professionisti che intendano realizzare progetti di promozione locale e territoriale – dice ancora l’assessore -, di imprenditoria femminile e giovanile e che siano capaci di prospettare attività e modelli di attività in grado di caratterizzare l'area del centro cittadino in senso commerciale, culturale e turistico. Le agevolazioni fiscali riguarderanno Imu, Tari e Cosap”.

Il centro storico di Castelfranco ha sicuramente una forte capacità attrattiva visto la sua conformazione e soprattutto la facilità di sosta gratuita praticamente a due passi dalle principali strade. Un valore aggiunto che, unito appunto agli incentivi economici, l’amministrazione comunale castelfranchese spera possa far breccia. L’incontro di oggi ha già visto l’adesione delle principali associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato ma anche degli ordini professionali.

La conclusione del sindaco Gabriele Toti: “Abbiamo messo in questo progetto importanti risorse, convinti delle potenzialità del nostro centro storico. Ovviamente confidiamo in una collaborazione da parte delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, ma anche di associazione e degli stessi commercianti che già operano sul nostro territorio. L’investimento non è solo rivolto a coloro che voglio aprire una attività, ma anche ai proprietari dei fondi commerciali che in questo modo possono avere vantaggi concreti nella locazione. Una volta incontrati tutti i soggetti interessati, pubblicheremo i bandi per dare via al progetto vero e proprio”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

