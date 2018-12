Evade dai domiciliari, importuna una donna e viene trovato con un coltello in tasca

Nel primo pomeriggio di ieri - domenica 16 dicembre - i carabinieri di Pontassieve hanno arrestato per evasione un 44enne, sottoposto ai domiciliari poiché condannato a 10 mesi per rissa e guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo, peraltro già arrestato per lo stesso motivo un mese prima, pur autorizzato ad assentarsi per due ore tutti i giorni dalla propria abitazione, in quel lasso di tempo ha pensato bene di recarsi in un centro commerciale di Pontassieve dove, in preda ai fumi dell’alcol, ha infastidito una commessa. In seguito, anziché tornare a casa, si è fermato presso un bar di Pelago per consumare altri alcolici. Proprio lì i militari lo hanno trovato, arrestandolo: nella circostanza l’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi perché in una tasca aveva un coltello a serramanico.

