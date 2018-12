Giovedì, 20 dicembre, il sindaco Dario Nardella farà gli auguri alla città. Il tradizionale incontro per gli auguri di Natale e di fine Anno è in programma alle 17 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Ci saranno anche il Corteo storico della Repubblica fiorentina con le Madonne fiorentine.

Oltre agli auguri del sindaco, alle 17.30, ci sarà l’esibizione del coro gospel July Gospel Singers. A seguire brindisi in Sala d’Arme.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

