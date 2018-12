I Consultant, tutti i servizi per la tua azienda in un unico presidio

Nasce a Montelupo Fiorentino I Consultant, una rete organizzata di professionisti al servizio delle aziende per aiutarvi nel business tramite servizi fondamentali come gestione, consulenza e servizio di segreteria per le aziende, creazione del sito internet, adeguamenti privacy e sicurezza, consulenza legale.

I Consultant nasce da un’idea di Sara Ballerini, classe 1985, al servizio delle aziende ormai da quasi dieci anni a dispetto della giovane età, iscritta all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze.

Ballerini non è da sola, ma si avvale di una rete di professionisti: Francesca Simoncini e Eleonora Marretti, commercialiste iscritte all’Albo di Firenze, Remo Lenci, consulente privacy, Michele Ruschi, consulente sicurezza del lavoro, Giada Di Nardo, avvocatessa iscritta all’Ordine di Firenze, Guido Legnaioli, specialista in web marketing.

Questo ultimo servizio caratterizza l’offerta sul mercato in quanto si arriva a studiare piani marketing e social marketing per le piccole medie aziende cercando di farle conoscere ad un pubblico più vasto.

Non solo: I Consultant sta inglobando nel suo team una nota agenzia di assicurazioni per offrire pacchetti ad hoc alle proprie aziende e un’agenzia formativa fiorentina specializzata nella ricerca di profili professionali e fondi interprofessionali, così da permettere alle imprese di valorizzare i propri dipendenti.

I professionisti di I Consultant si recano direttamente in azienda, ottimizzando il tempo dell’imprenditore, ma gli stessi imprenditori tramite il nuovo sito internet iconsultant.it possono chiedere informazioni sui singoli servizi o programmare un incontro con un professionista per creare un apposito pacchetto di servizi per la propria azienda. Tutti questi servizi radunati in un unico momento di programmazione fanno sì che I Consultant sia conveniente sotto tutti i punti di vista.

Ogni azienda che si rivolge a I Consultant ha accesso alla propria area riservata in cui condivide con i vari professionisti tutti i documenti dell'azienda: file, richieste, documenti, buste paga per i propri dipendenti e molto altro. Inoltre è possibile dotare le aziende di una piattaforma che le mette in contatto diretto con ogni specialista attraverso la condivisione di documenti, chat e videochat, per essere sempre in contatto con il consulente di riferimento.

I Consultant è anche al servizio dei privati: dimissioni on line, denuncia dei redditi, Imu, ricerca, assunzione e gestione colf e badanti e molto altro. Grazie al riscontro ottenuto con questo servizio, I Consultant offre anche lavoro: due le proposte al momento disponibili, per un tecnico computer e un addetto marketing.

"I Consultant non è uno studio di professionisti, è una rete di professionisti dislocata in varie parti della Toscana che grazie allo smartworking riesce a lavorare in simultanea - spiega la fondatrice Sara Ballerini -. Il professionista poi si reca personalmente dal cliente facendo risparmiare notevolmente tempo a quest’ultimo. Abbiamo anche la sede a Montelupo in piazza dell'Unione Europea, ma per aziende molto lontane ci serviamo di spazi in coworking e organizziamo riunioni pluriprofessionali e di aggiornamento con i clienti. Un auspicio per il futuro? Riuscire a inserire nel nostro team molti altri professionisti come notai e geometri per fornire un servizio ancora più qualificante".

I CONSULTANT - ENTERPRISE FACTORY

Piazza dell'Unione Europea, 38 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Tel. 0571/913712

Fax 0571/910429

Sito web iconsultant.it