Incendio in allevamento, morti 8mila pulcini

Ottomila pulcini hanno perso la vita nel pomeriggio di oggi, 17 dicembre, carbonizzati in un incendio scoppiato in un allevamento in località Motina nel comune di Agnhiari nell'aretino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Sull'origine del rogo indagano carabinieri e vigili del fuoco. Dalle prime indiscrezioni potrebbe essere stato causato da un corto circuito. L'allevamento, che ospita anche altri animali, qualche tempo fa fu danneggiato da un'alluvione.

