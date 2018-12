La biblioteca per bambini lancia due eventi per il Natale al MMAB

La magia del Natale al MMAB, con due eventi dedicati ai più piccoli.

Il primo, mercoledì 19 dicembre alle ore 17.30, è un appuntamento “speciale Natale” della rassegna “Fiabeggiando: grandi autori per piccoli lettori”. Le storie nasceranno dalle pagine dei libri, dando colore e forma all'atmosfera natalizia. A seguire, truccabimbi a tema per un divertimento assicurato. Ai bambini che avranno partecipato a Fiabeggiando, verrà regalato un piccolo dono “letterario” da mettere sotto l'albero… per leggere e riflettere sul senso del Natale.

Sabato 22 dicembre alle 17.00 il MMAB ospiterà un vero spettacolo teatrale, allestito nella stanza dedicata ai bambini, e che condurrà piccoli e grandi spettatori sulle ali della fantasia, a partire da una leggenda pugliese, fino ad arrivare ad una fiaba senza tempo, che parla di amicizia e legami profondi. “I cinque scapestrati”, questo il titolo dello spettacolo, è una produzione firmata Riddadarte, un'associazione che si occupa di cultura e di spettacoli teatrali, e che vede in scena due attori/musicisti, che si trasformano in mille voci e mille volti, per narrare una storia intensa e divertente, che non lascia spazio alla noia. Una storia cantata, recitata, danzata e interpretata nel migliore dei modi da Cesare Galli e Fabio Porroni, con musica eseguita dal vivo, narrazione e costumi di scena. Un'occasione da non perdere per vivere gli spazi bibliotecari in modo nuovo!

L'ingresso alle due iniziative è completamente gratuito. Si raccomanda la puntualità!

Per informazioni 0571/917552

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino