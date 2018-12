Lavori alla rete idrica, chiusa al transito via Citerna

Per consentire l’esecuzioni di lavori di prolungamento della rete idrica in via Citerna, consistenti nella posa di nuove tubature, il transito veicolare subirà alcune modifiche. Da mercoledì 19 dicembre al 18 gennaio 2019, dalle 8 alle 18.30 solo nei giorni feriali, tutto il tratto di via vicinale pubblica di Citerna (circa 420 metri), a valle di via degli Asinai, sarà interdetto alla circolazione veicolare.

Sarà sempre consentito il transito dei veicoli di emergenza e di polizia e, compatibilmente all’andamento dei lavori, con tempi di attesa non superiori ai dieci minuti, ai residenti.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

