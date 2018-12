L'elettricista del Comune di Empoli va in pensione: sotto la sua gestione 6.300 lampioni da gestire

Un’altra storica figura del personale del Comune di Empoli è andata in pensione. Si è congedato nei giorni scorsi Graziano Niccolini, l’elettricista per eccellenza dell’amministrazione comunale, l’uomo che probabilmente conosceva meglio gli impianti di tutti gli edifici e palazzi comunali, nonché buona parte delle linee elettriche dell’illuminazione pubblica e anche dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’.

È entrato a lavorare per l’ente di Via del Papa nel 1992, arrivava dall’allora Consorzio Elsa, prima ancora aveva lavorato, sempre come elettricista, alle manutenzioni della Sammontana.

In Comune ha conservato la sua mansione, fino a diventare istruttore tecnico di tutto il settore elettrico. Come detto, ha contribuito a riparare e mantenere impianti elettrici nelle oltre 30 scuole comunali, nelle palestre, nei palazzi che ospitano uffici, da non dimenticare i cimiteri, i 6.300 lampioni, i campi sportivi e come detto lo stadio.

Indispensabile la sua esperienza anche in occasione dei tanti eventi all’aperto organizzati in questi anni: fiere, mercati, festival, kermesse, concerti.

Adesso si dedica a fare il nonno e anche a qualche pedalata mattutina con gli amici per le strade della zona.

Dal sindaco Brenda Barnini, dalla giunta e da tutto il personale dell’amministrazione comunale un caloroso ringraziamento

