Natale alla Torre e Casa Campatelli con Fai

Domenica 23 dicembre, dalle ore 17, Torre e Casa Campatelli accoglierà i visitatori nella suggestiva atmosfera natalizia. Gli ospiti potranno passeggiare per le stanze addobbate del piano nobile curiosando tra quadri, oggetti e libri appartenuti alla famiglia Campatelli. La sala da pranzo sarà apparecchiata con le ceramiche originali della signorina Lydia Campatelli, come se stesse ancora aspettando gli ospiti per la cena di Natale.

Terminata la visita, dalle ore 18, si potrà brindare con un calice di bollicine e gustare dolcetti natalizi per salutarsi e festeggiare insieme le feste.

Fonte: Ufficio stampa

