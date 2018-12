Piana fiorentina per Nicola Zingaretti, ecco chi sostiene il governatore del Lazio

Nasce “Piazza Grande Piana fiorentina” il primo comitato che riunisce i territori di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a Segretario del Partito Democratico.

In questo difficilissimo momento per l’Italia crediamo che sia fondamentale rimettere in campo un Partito Democratico rinnovato, aperto e inclusivo. Il prossimo congresso non deve essere solo il percorso per eleggere un nuovo segretario, ma un grande momento di confronto interno ed esterno, l’inizio di una nuova fase per la ricostruzione del centrosinistra, di un largo campo di forze, di esperienze e di energie che ci sono nel nostro Paese e che non si arrendono a chi cavalca la paura e la rabbia alimentando intolleranza, indifferenza e pregiudizio.

Dobbiamo ricostruire una comunità politica di persone che si rispetta e che si metta in gioco per costruire e non per demolire. Un luogo aperto e condiviso che lavora per unire e non per dividere. Zingaretti ha scritto che vuole guidare il PD con l’ambizione di cambiare tutto rispettando la storia di ognuno. Cambiare le politiche e promuovere una nuova generazione progressista, fuori dalle liturgie e dalle ‘guerre’ correntizie. E noi crediamo che sia un’ottima idea, per questo un Comitato della Piana fiorentina. Una Piazza Grande che va oltre i confini comunali, che va oltre le diverse sensibilità politiche che ci sono all'interno del Pd, una “Piazza Grande Piana fiorentina” in dialogo con aperto e che vuole essere un luogo dove tutti si sentano a casa.

“Piazza Grande Piana fiorentina” ha già raccolto 100 adesioni tra iscritti del Partito Democratico e simpatizzanti. Il primo appuntamento sarà appena dopo le feste natalizie con una grande assemblea pubblica aperta a tutti.

Per chi vuole aderire scriva una e-mail a: piazzagrandepianafiorentina@gmail.com

Facebook e Instagram: Piazza Grande Piana Fiorentina

Lorenzo Galletti - Capogruppo PD Campi Bisenzio

Irene Padovani - Assessore Cultura e Sport di Calenzano

Federico La Placa - Assessore Bilancio di Signa e Andrea di Natale - Capogruppo PD Signa

Lorenzo Zambini - Capogruppo Pd Sesto Fiorentino

