Nuovo presepe donato da Marco Ciani all'ospedale delle Scotte

La generosità del signor Marco Ciani arriva al Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Un presepe realizzato dal signor Ciani in polistirolo ed illuminato è stato allestito al lotto IV piano 1S, in prossimità dell’ingresso della Chirurgia Pediatrica, della Terapia Intensiva Neonatale e della Pediatria Neonatale. Si tratta di una vera e propria opera d’arte che andrà ad adornare l’ingresso del reparto, regalando stupore e sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati e ai loro familiari. A fare gli onori di casa per la consegna del presepe da parte del signor Marco Ciani, sono stati il direttore generale Valtere Giovannini, il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’AOU Senese e i professionisti del Dipartimento Materno-Infantile.

Fonte: Aou Senese

