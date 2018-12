Recital natalizio degli alunni della 'Tilli' a Castelfiorentino

Un recital teatrale al Palazzetto dello Sport. E’ l’evento promosso dagli alunni e dagli insegnanti della scuola primaria “Tilli”, che domani pomeriggio (ore 18.00) si esibiranno al palazzetto "Nedo Betti" in “Aria di Festa”, performance liberamente ispirata al testo di Charles Dickens “Canto di Natale”. Alla serata – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è aperta a tutti i cittadini - parteciperà anche l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì.

Come si ricorderà, il testo racconta la storia di Ebenezer Scrooge, un avaro e taccagno banchiere che la notte di Natale riceve la visita di un fantasma e di tre spiriti, che gli mostreranno rispettivamente i Natali passati, quello presente e il Natale futuro.

Nell’ambito del recital, ogni classe ha rielaborato i dialoghi e le narrazioni che ne costituiscono la trama . Ciò ha consentito di usare il teatro come strumento espressivo e creativo e di utilizzare la costruzione dello spettacolo come spazio educativo per il confronto, il dialogo e la creatività. Canti, danze e proiezioni rielaborate al computer, arricchiranno questo originale lavoro basato sui valori della generosità e della condivisione, valori fondanti per una società solidale e accogliente.

Gli insegnanti ed il personale della Scuola primaria “Tilli” vogliono così ricordare, a cinque mesi dalla sua scomparsa, la collega Maura Zorzoli che aveva improntato la sua vita ai valori della solidarietà e della generosità. A lei è dedicato uno dei momenti centrali dello spettacolo: la canzone “La cattedrale” (tratta dal film di Mary Poppins) cantata dal coro delle maestre.

Alla serata ha collaborato anche la Prociv Arci di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

