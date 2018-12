Rifiuti abbandonati in via dell'Ormicello, la segnalazione: "Servizio Alia non funziona"

Rifiuti abbandonati in via dell'Ormicello a Empoli. A segnalare la presenza di quella che definisce 'discarica a cielo aperto', un lettore di gonews.it che avrebbe più volte interpellato Alia per il ripetersi del fenomeno dell'abbandono di rifiuti. "Gli addetti rimuovono i sacchi integri della spazzatura- racconta-, mentre gli altri oggetti che risultano sparsi, non vengono raccolti. Per questo, per protesta, ho deciso di sospendere i pagamenti ad Alia, che dovrebbe controllare ed effettuare un servizio. Pago un servizio che non funziona. Quindi tutti possono tranquillamente scaricare rifiuti e non avere conseguenze."

