Rotta una lettera della scritta Empoli Natale in piazza della Vittoria

La lettera A che componeva la scritta in bianco e rosso Empoli Natale è stata trovata a terra quest'oggi, domenica 16 dicembre, in piazza della Vittoria. Si presume che la rottura sia avvenuta per un atto vandalico di qualche ignoto. La foto della decorazione spezzata è stata vista e commentata su di un gruppo Facebook dedicato a Empoli. Tra i primi commenti anche il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa Lapo Cantini: "Come già avvenuto anche recentemente confidiamo nelle telecamere per individuare i responsabili di questi gesti inconsulti. Suppongo anche che assieme all'associazione Centro Storico e Porte Aperte ripareremo quanto prima il danno".

