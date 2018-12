Santa Maria delle Vedute, cena di Natale dei ragazzi col vescovo Migliavacca

Si respira già aria di festa nella parrocchia Santa Maria delle Vedute. Negli scorsi giorni, infatti, all’oratorio parrocchiale si è tenuta la tradizionale “Cena di Natale” dove i gruppi giovanili di Fucecchio hanno incontrato il Vescovo Migliavacca, per lo scambio degli auguri. I giovani dei gruppi Identes , shalom, scout e i padroni di casa “gli amici della felicità” hanno accolto Sua Eccellenza in un clima festoso e ricco di amore, riflettendo con la Sua guida sul tema della “chiesa come famiglia”, declinandolo nei vari ambiti, dall’associazionismo alla vita oratoriana. Il Vescovo poi è tornato in parrocchia per festeggiare i 30 anni di sacerdozio del parroco don Giorgio, in una celebrazione molto partecipata emotivamente da parte della comunità, a cui ha partecipato anche Monsignor don Andrea Cristiani. Durante la Santa Messa sono stati ricordati anche i predecessori del parroco polacco, don Pietro, don Carlo e don Mario, i cui esempi sono da monito per tutti i parrocchiani che ancora oggi vi si affidano nella preghiera.

Fonte: Ufficio stampa

