Solo albero di Natale al nido 'Piccolo Mondo', il consigliere Poggianti 'regala' un presepe

Il consigliere del Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti, accompagnato da esponenti di FI e FdI, ha donato oggi un presepe all'asilo nido d'infanzia 'Piccolo Mondo' dopo aver appreso "a seguito di alcune conferme per email" della scelta di "usare l'albero di Natale come unico simbolo natalizio nel rispetto e nelle culture altrui", questo quanto reso noto dal consigliere Poggianti attraverso un video pubblicato sulla sua pagina facebook.

Insieme a Poggianti erano presenti Paolo Gandola a nome del coordinamento provinciale di Forza Italia, la consigliera comunale di Certaldo Lucia Masini, la consigliera di Vinci Manuela Landi e la Responsabile provinciale FI per la Famiglia Stefania Celenza.

"È tipico anche di una certa cultura di sinistra pensare che l'integrazione si faccia cancellando la propria identità invece di valorizzarla. Se non sappiamo chi siamo non possiamo sapere come integrare e aggiungere altre culture", spiega Poggianti.

Il consigliere poi attacca l'Amministrazione: "Mossi da spirito critico verso chi al momento sta governando la nostra città e da determinate linee educative per non celebrare un natale cristiano, noi abbiamo donato un presepe che è oggetto di culto, ma anche simbolo culturale di identità e storia italiana".

